Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de yürüme güçlüğü nedeniyle 16 yıldır görüşemeyen kardeşler hastanede hasret giderdi

        Rize'de sağlık sorunları sebebiyle bir gün arayla hastaneye götürülen iki kız kardeş, 16 yıl sonra yüz yüze görüşme şansı yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 16:17 Güncelleme: 09.11.2023 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de yürüme güçlüğü nedeniyle 16 yıldır görüşemeyen kardeşler hastanede hasret giderdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rize'de sağlık sorunları sebebiyle bir gün arayla hastaneye götürülen iki kız kardeş, 16 yıl sonra yüz yüze görüşme şansı yakaladı.

        Merkeze bağlı Ambarlık köyünde yaşayan 87 yaşındaki Nurhane Türüt, nefes darlığı şikayetiyle 3 gün önce Rize Devlet Hastanesi acil servisine getirildi.

        Tetkiklerde zatürre tanısıyla göğüs hastalıkları servisinde yatışı yapılan Türüt'ün 82 yaşındaki kardeşi Havva Türüt de bir gün sonra hastaneye başvurdu.

        Havva Türüt'ün de aynı teşhisle yatışına karar verilmesi üzerine aile yakınları, yaşlılık ve yürüme güçlükleri nedeniyle 16 yıldır yüz yüze görüşemeyen kız kardeşlerin aynı odaya alınmasını istedi.

        Hastane yönetiminin bu talebi kabul etmesiyle Türüt kardeşler, tedavileri sürerken özlem giderme şansı da buldu.

        Başhekim Dr. Öğretim Üyesi Şaban Ergene, gazetecilere, iki hastanın da aynı köyde, birbirlerinden yaklaşık yarım saat uzaklıkta yaşadıklarını belirterek yaşlılığa bağlı kemik erimesi, hareketsizlik gibi nedenlerle 16 yıldır görüntülü görüşme dışında konuşamadıklarını söyledi.

        Kardeşlerin, farklı günlerde hastaneye yatırılmaları sonucu birbirlerine kavuştuklarını ifade eden Ergene, "Şu an sağlık durumları gayet iyi durumda. Birbirlerini gördükleri için de mutlu ve sevinçliler. Bizler de idareciler olarak hastalarımızı ziyaret ederek hal hatırlarını sorup sevinçlerine şahit olduk. İnşallah Allah'ın izniyle güzel bir şekilde taburcu edilmelerini de göreceğiz." dedi.

        Nurhane Türüt'ün kızı Ümmihan Türüt ise teyzesinin evine giden yolun patika olduğunu, ulaşım zorluğundan ötürü annesi ve teyzesinin görüşemediğini anlatarak şunları kaydetti:

        "Hem annemin hem de teyzemin dizlerinde sorun olduğu için yürüyemiyorlardı, 16 yıl birbirlerini göremeyip burada gördüler. Çok mutlu oldular. O akşama şahit olmak çok önemliydi, hepimiz sevinçten ağladık. Allah razı olsun doktorlarımızdan, hem aynı odaya alıp 16 yıl sonra görüşmelerine vesile oldular hem de onlara çok iyi bakıyorlar."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TFF'den gündemdeki iddialara yanıt geldi!
        TFF'den gündemdeki iddialara yanıt geldi!
        İstanbul'da şehir içinde nereler rezerv alan olur?
        İstanbul'da şehir içinde nereler rezerv alan olur?
        Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e yolculuğu
        Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e yolculuğu
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        Yeni doğurduğu bebeği poşete koyup sokağa attı!
        Yeni doğurduğu bebeği poşete koyup sokağa attı!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        Montella'dan Milli Takım itirafı!
        Montella'dan Milli Takım itirafı!
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Bir "kör nokta" faciası daha!
        Bir "kör nokta" faciası daha!
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Park halindeyken hareket eden TIR eve girdi!
        Park halindeyken hareket eden TIR eve girdi!
        Tacizcisinin cezası belli oldu
        Tacizcisinin cezası belli oldu
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi

        Benzer Haberler

        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
        İsrail menşeli ürünü iade eden çocuğun görüntüleri sosyal medyada ilgi görd...
        İsrail menşeli ürünü iade eden çocuğun görüntüleri sosyal medyada ilgi görd...
        Küçük çocuğun İsrail boykotu, market kamerasında
        Küçük çocuğun İsrail boykotu, market kamerasında
        Rize ve Artvin'de İsrail'i destekleyen markaların ürünlerine boykot kararı
        Rize ve Artvin'de İsrail'i destekleyen markaların ürünlerine boykot kararı
        Otizmli Yusuf öğretmen, öğrencileriyle buluşmanın hayalini kuruyor
        Otizmli Yusuf öğretmen, öğrencileriyle buluşmanın hayalini kuruyor
        Rize'de kız öğrenci yurdundaki asansör kazası ile ilgili idari soruşturma b...
        Rize'de kız öğrenci yurdundaki asansör kazası ile ilgili idari soruşturma b...