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        Rize'de heyelan; toprak altında kalan durak yıkıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 15:08 Güncelleme: 25.11.2023 - 15:15
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        Rize'de heyelan; toprak altında kalan durak yıkıldı
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        AbdullahUZUN/HEMŞİN(Rize)- RİZE´nin Hemşin ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Hemşin- Pazar kara yolunda, yamaçtan akan toprağın altında kalan boş haldeki durak yıkıldı. 

        Kentte etkili olan sağanağın ardından Hemşin-Pazar kara yolunda öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. Toprağın yumuşamasıyla yamaçtan kopan toprak kütlesi kara yoluna aktı. Bu sırada güzergahtaki yolcu bulunmayan durak da yola akan toprak yığını altında kalarak yıkıldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekipler iş makinesiyle yolda temizlik çalışması başlattı. 

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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