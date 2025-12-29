Çaykur Rizespor'dan Yalova'da şehit olan polisler için başsağlığı mesajı

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Yalova'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda çıkan çatışmada şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralalılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.