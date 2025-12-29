Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Çaykur Rizespor'dan Yalova'da şehit olan polisler için başsağlığı mesajı

        Çaykur Rizespor Kulübü, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan polislere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 13:01 Güncelleme: 29.12.2025 - 13:01
        Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Yalova'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda çıkan çatışmada şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralalılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

