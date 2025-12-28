Rize'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Rize'nin Fındıklı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
İlçede Karadeniz Sahil Yolu üzerinde Arhavi istikametine giden Ö.Ö. idaresindeki 08 AAZ 999 plakalı otomobil ile kavşaktan ana yola çıkan E.O.R. yönetimindeki 53 ADM 128 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücülerle araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
