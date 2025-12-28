Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de çay bahçesindeki heyelan kamera tarafından kaydedildi

        Rize'nin Ardeşen ilçesinde çay bahçesinde meydana gelen heyelan, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Giriş: 28.12.2025 - 16:30 Güncelleme: 28.12.2025 - 16:30
        Rize'de çay bahçesindeki heyelan kamera tarafından kaydedildi
        Rize'nin Ardeşen ilçesinde çay bahçesinde meydana gelen heyelan, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        İlçeye bağlı Köprü köyünde dün yaşanan heyelanda, şiddetli yağışın ardından yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yola sürüklendi.

        Heyelan anı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

