Rize'de çay bahçesindeki heyelan kamera tarafından kaydedildi
Rize'nin Ardeşen ilçesinde çay bahçesinde meydana gelen heyelan, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İlçeye bağlı Köprü köyünde dün yaşanan heyelanda, şiddetli yağışın ardından yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yola sürüklendi.
Heyelan anı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
