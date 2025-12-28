Rize'de çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında iki katlı 2 ev kullanılamaz hale geldi, 1 evin de çatısında zarar oluştu.

İlçeye bağlı Akyamaç köyünde Saffet, Yusuf ve Meryem Akpak ile Cengiz Merdamert'e ait evlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

