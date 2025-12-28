Rize'de çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi
Rize'nin Hemşin ilçesinde çıkan yangında 2 ev zarar gördü.
Rize'nin Hemşin ilçesinde çıkan yangında 2 ev zarar gördü.
İlçeye bağlı Akyamaç köyünde Saffet, Yusuf ve Meryem Akpak ile Cengiz Merdamert'e ait evlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında iki katlı 2 ev kullanılamaz hale geldi, 1 evin de çatısında zarar oluştu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.