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        Pazar-Hemşin kara yolunda ulaşım heyelan nedeniyle tek şeritten sağlanıyor

        Rize'de meydana gelen heyelan nedeniyle Pazar-Hemşin kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 17:33 Güncelleme: 25.11.2023 - 17:36
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        Pazar-Hemşin kara yolunda ulaşım heyelan nedeniyle tek şeritten sağlanıyor
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        Rize'de meydana gelen heyelan nedeniyle Pazar-Hemşin kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

        Pazar-Hemşin kara yolunun Papatya köyü mevkisinde yağışların ardından heyelan meydana geldi. Yol, yamaçtan kopan toprak birikintisi dolayısıyla ulaşıma kapandı.

        Karayolları ekipleri, iş makineleri yardımıyla yola sürüklenen toprak birikintisi ve ağaçları temizledi.

        Çalışmanın ardından yol, tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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