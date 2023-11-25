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        Rize'de restore edilen ahşap tarihi cami ibadete açıldı

        Rize'nin Kalkandere ilçesinde restore edilen tarihi Hüseyin Hoca Köyü Sahil Camisi ibadete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 16:02 Güncelleme: 25.11.2023 - 17:20
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        Rize'de restore edilen ahşap tarihi cami ibadete açıldı
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        Rize'nin Kalkandere ilçesinde restore edilen tarihi Hüseyin Hoca Köyü Sahil Camisi ibadete açıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Hüseyin Hoca köyünde Karadeniz ahşap oyma ve işleme sanatlarının nadide örneklerini barındıran tarihi cami, Rize İl Özel İdaresince restore edildi.

        Yaklaşık 9 ay süren restorasyonun ardından caminin yeniden ibadete açılması dolayısıyla gerçekleştirilen programa, Vali İhsan Selim Baydaş, Kalkandere Kaymakamı Ahmet Açıkgöz, Kalkandere Belediye Başkanı Kenan Yıldırım, İl Genel Meclis Başkanı Sabit Karafazlı, İl Müftüsü Naci Çakmakçı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Hüseyin Sarı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin ve vatandaşlar katıldı.

        Vali Baydaş, tarihi caminin restore edilerek hizmete sunulmasının son derece kıymetli olduğunu belirtti.

        Caminin çok yer değiştirdiğine dikkati çeken Baydaş, "Tekrar restorasyonuyla tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Bu camide 150 yılı aşkın süredir alnını secdeye koymuşlar arasına ismimizi yazdıracağız. Caminin yapılışından bugüne kadar emeği geçenlerden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

        Açıklamada, 19. yüzyılın ortalarında Trabzon'un Of ilçesinin Keler köyünde dönemin ahşap oyma ustalarının maharetli elleriyle yöredeki kestane ağaçlarından imal edilen tarihi caminin, Of'tan Kalkandere Hüseyin Hoca köyüne göç eden köy halkı tarafından 1977'de bölgeye taşındığı vurgulandı.

        "Kültür varlığı" olarak 2004'te tescil edilen caminin, 2011'de ise şimdiki yerine konuşlandırıldığı kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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