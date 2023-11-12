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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 18:01 Güncelleme: 12.11.2023 - 18:01
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:ÇaykurDidi

        Hakemler: Sarper Barış Saka, Candaş Elbil, Emrah Ünal

        Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Mithat Pala, Shelvey, Olawoyin (Dk.89 Alikulov), Varesanovic, Sauerbeck (Dk.78 Laine), Minchev (Dk.78 Gaich)

        İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan (Dk.44 Sambissa), Ali Yaşar (Dk.87 Kubilay köylü), Muammer Sarıkaya, Vorobjovas (Dk.67 Rroca), Sylvanus Deli, Ndao, Mendy (Dk.67 Laurentino), Emir Kaan Gültekin (Dk.67 Trore)

        Gol: Dk.5 Shelvey (Çaykur Rizespor)

        Sarı Kart: Dk.62 Shelvey (Çaykur Rizespor)

        RİZE

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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