Stat:ÇaykurDidi

Hakemler: Sarper Barış Saka, Candaş Elbil, Emrah Ünal

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Mithat Pala, Shelvey, Olawoyin (Dk.89 Alikulov), Varesanovic, Sauerbeck (Dk.78 Laine), Minchev (Dk.78 Gaich)

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan (Dk.44 Sambissa), Ali Yaşar (Dk.87 Kubilay köylü), Muammer Sarıkaya, Vorobjovas (Dk.67 Rroca), Sylvanus Deli, Ndao, Mendy (Dk.67 Laurentino), Emir Kaan Gültekin (Dk.67 Trore)

Gol: Dk.5 Shelvey (Çaykur Rizespor)

Sarı Kart: Dk.62 Shelvey (Çaykur Rizespor)

RİZE

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