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        Çaykur Rizespor-İstanbulspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında İstanbulspor'u 1-0 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Maçın bizim adımıza en güzel aksiyonu galibiyet ve Shelvey'nin attığı goldü." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 18:37 Güncelleme: 12.11.2023 - 18:37
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        Çaykur Rizespor-İstanbulspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında İstanbulspor'u 1-0 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Maçın bizim adımıza en güzel aksiyonu galibiyet ve Shelvey'nin attığı goldü." dedi.

        Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında oyun anlamında beklentilerin çok uzağında kaldıklarını söyledi.

        Üst üste kaybedilen bir periyodun ardından İstanbulspor maçına çıktıklarını ifade eden Palut, şunları söyledi:

        "Hiç bir kaybettiğimiz maçta bile bu kadar etkisiz kalmadık. Maçın bizim adımıza en güzel aksiyonu galibiyet ve Shelvey'nin attığı goldü. Ondan sonrası hatalarla, panikle dolu bir oyundu. Nereye bağlayabilirim? Aklıma uzun süre maç kazanamayan bir takımın maç kazanma paniği geliyor. Bu kabul edilebilir değil. Başta ben buraları yönetebilmeliyiz. Kazanmaya ihtiyaç vardı. Kazanmak her zaman güzeldir ama şunu diyemem kazanan her aman haklıdır. Bugün ki gösterdiğimizin performansın farkındayım. Önümüzde milli ara var. Eksiklerimizi gidermeye çalışacağız."

        İstanbulspor'un ligde topa en çok sahip olan takımlardan olduğunun altını çizen Palut, "Dakika dakika kendi sahamıza gömüldük. Bazı geçiş oyunu anları vardı ama belki enerji yetmedi. Oyuncularım bunun daha iyisini yapabilirler, yaptılar ve hep birlikte yapabiliriz. Bu galibiyetin ardından oyunumuzun altındaki hataları ve eksiklerimizi görmemiz bizim için önemli. Kaybettiğimiz maçlarda böyle bir şey görmedim. Mücadelemizi artırmamız lazım." diye konuştu.

        -İstanbulspor cephesi

        İstanbulspor Teknik Sorumlusu Vural Önen, son vuruşlarda etkili olamadıklarını belirtti.

        Maçtan beklentinin fazla olduğunu vurgulayan Önen, "Rize'ye üç puan için gelmiştik. Maçta erken gol yedik. Top bizdeydi. Yüzde 58 topa sahiptik. Sağdan soldan atak yaptık ama şutlarımız kaleyi bulamayınca maçı kaybettik. Pozitif olan takımımızın iyi oynamasıydı. Devre arasını iyi değerlendirip bir sonraki maça ona göre hazırlık yapacağız." şeklinde konuştu.

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