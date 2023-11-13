Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de asayiş uygulamalarında 16 kişi hakkında adli işlem yapıldı

        Rize'de asayiş uygulamalarında 16 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 11:27 Güncelleme: 13.11.2023 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de asayiş uygulamalarında 16 kişi hakkında adli işlem yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rize'de asayiş uygulamalarında 16 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde çalışma yürütüldü.

        Yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 132 tabanca fişeği, 1 ruhsatsız av tüfeği, 10 kilogram kıyılmış tütün, 36 bin 240 doldurulmuş makaron, 20 bin boş makaron, 46 şişe gümrük kaçağı içki, 1935 paket gümrük kaçağı sigara, 295 gümrük kaçağı puro, 939 paket elektronik sigara tütünü, 99 paket pipo tütünü, 53 paket gümrük kaçağı tütün ve 17 paket puro tütünü ele geçirildi.

        Olayla ilgili 16 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yollar göle döndü... Marmara'da sağanak etkili oluyor!
        Yollar göle döndü... Marmara'da sağanak etkili oluyor!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Kangal'larla ilgili 'kan bağı' uyarısı!
        Kangal'larla ilgili 'kan bağı' uyarısı!
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        Kırmızı kart tartışması!
        Kırmızı kart tartışması!
        "Tecrübe başka bir şey"
        "Tecrübe başka bir şey"
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Yürek yakan fotoğraf!
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Yürek yakan fotoğraf!
        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        Ünlü ceketi satıldı
        Ünlü ceketi satıldı
        Gallant: Beyrut da Gazze gibi olabilir
        Gallant: Beyrut da Gazze gibi olabilir
        ABD'den Suriye'ye operasyon
        ABD'den Suriye'ye operasyon
        Ev sahibinden kiracıya kurşun yağmuru!
        Ev sahibinden kiracıya kurşun yağmuru!
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Borçlanma primine dikkat!
        Borçlanma primine dikkat!
        Prof. Dr. Özlü'den kritik zatürre uyarısı!
        Prof. Dr. Özlü'den kritik zatürre uyarısı!
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        "1990'larda her şey daha samimiydi"

        Benzer Haberler

        Rizespor - İstanbulspor maçının ardından
        Rizespor - İstanbulspor maçının ardından
        Çaykur Rizespor-İstanbulspor maçının ardından
        Çaykur Rizespor-İstanbulspor maçının ardından
        Rizespor - İstanbulspor: 1-0
        Rizespor - İstanbulspor: 1-0
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        RTÜK Başkanı Şahin: Türk medyası iyi bir sınav veriyor (2)
        RTÜK Başkanı Şahin: Türk medyası iyi bir sınav veriyor (2)