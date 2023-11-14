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        Rize Devlet Hastanesi'nde yenileme çalışmaları devam ediyor

        Rize Sağlık Müdürlüğünce, Rize Devlet Hastanesi'nde yenileme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 14:37 Güncelleme: 14.11.2023 - 14:40
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        Rize Devlet Hastanesi'nde yenileme çalışmaları devam ediyor
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        Rize Sağlık Müdürlüğünce, Rize Devlet Hastanesi'nde yenileme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gün geçtikçe artan hasta sayısı nedeniyle servis, poliklinik, ameliyathane, yoğun bakım ünitelerinde daha kaliteli hizmet vermek amacıyla bakanlık ve hayırsever iş insanlarının katkıları ile bakım onarım ve tadilat işleri başlatıldığı belirtildi.

        Açıklamada, yenileme çalışmaları sonrasında kardiyoloji, fizik tedavi, palyatif, üroloji, ortopedi, genel cerrahi ve beyin cerrahi servisleri ile fizik tedavi ünitesi ve poliklinik muayene odalarının yer zemin kaplaması, elektrik, boya, mobilya, sıhhi tesisat işleri ile yatak ve merkezi monitör sistemlerinin tamamlanarak hizmete sunulduğu aktarıldı.

        Hastane bünyesindeki yoğun bakım ünitelerinde çalışmaların devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "8 ameliyathane ve 12 yataklı cerrahi yoğun bakım ünitesi gerekli tedbirler alınarak kapatılmış, yer zemin kaplaması, elektrik, boya, mobilya, sıhhi tesisat işleri ile yatak, hasta karşılama alanı ve merkezi monitör sistemleri tamamlanarak bir haftalık süre içinde tekrardan vatandaşların hizmetine açılmıştır. Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi açıldıktan sonra 10 yataklı dahiliye yoğun bakım ünitesinin tadilat ve onarım işlemleri ve merkezi monitör sistemleri titizlikle tamamlanmış olup kısa bir süre içinde hastalarımızın hizmetine sunulmuştur. Göğüs, kulak burun boğaz, kadın doğum ve poliklinik odalarının tadilat ve onarım işlemleri hız kesmeden devam etmektedir."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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