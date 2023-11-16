Rize'de denize düşen çocuk kurtarıldı

Rize'de denize düşen çocuk, deniz polisi ekiplerince kurtarıldı.

Sahil dolgu alanında ailesiyle yürüyen 11 yaşındaki B.Ç. yaklaşık 3 metre yükseklikten denize düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen deniz polisi ekipleri, çocuğu sudan çıkardı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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