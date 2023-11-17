Rize-Artvin Havalimanı'nı 10 ayda 863 bini aşkın yolcu kullandı
Rize-Artvin Havalimanı'nı, yılın ocak-ekim döneminde 863 bin 803 yolcu kullandı.
Rize-Artvin Havalimanı'nı, yılın ocak-ekim döneminde 863 bin 803 yolcu kullandı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 10 ayda 6 bin 238 uçuş gerçekleşirken 6 bin 195 ton bagaj ve kargo taşındı.
Ekimde yurt içi ve yurt dışı 642 uçuş gerçekleştirilen havalimanından 86 bin 255 yolcu yararlandı, 567 ton yük taşındı.
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