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        Rize-Artvin Havalimanı'nı 10 ayda 863 bini aşkın yolcu kullandı

        Rize-Artvin Havalimanı'nı, yılın ocak-ekim döneminde 863 bin 803 yolcu kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 17:04 Güncelleme: 17.11.2023 - 17:04
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        Rize-Artvin Havalimanı'nı 10 ayda 863 bini aşkın yolcu kullandı
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        Rize-Artvin Havalimanı'nı, yılın ocak-ekim döneminde 863 bin 803 yolcu kullandı.

        Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 10 ayda 6 bin 238 uçuş gerçekleşirken 6 bin 195 ton bagaj ve kargo taşındı.

        Ekimde yurt içi ve yurt dışı 642 uçuş gerçekleştirilen havalimanından 86 bin 255 yolcu yararlandı, 567 ton yük taşındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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