Rize-Artvin Havalimanı'nı 10 ayda 863 bini aşkın yolcu kullandı

Rize-Artvin Havalimanı'nı, yılın ocak-ekim döneminde 863 bin 803 yolcu kullandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 10 ayda 6 bin 238 uçuş gerçekleşirken 6 bin 195 ton bagaj ve kargo taşındı.

Ekimde yurt içi ve yurt dışı 642 uçuş gerçekleştirilen havalimanından 86 bin 255 yolcu yararlandı, 567 ton yük taşındı.