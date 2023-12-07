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        Çaykur Rizespor-Bucaspor 1928 maçının ardından

        Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Bucaspor 1928'i 4-0 yenerek 5. tura yükselen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, tur atladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 22:34 Güncelleme: 07.12.2023 - 22:34
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        Çaykur Rizespor-Bucaspor 1928 maçının ardından
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        Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Bucaspor 1928'i 4-0 yenerek 5. tura yükselen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, tur atladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, turu kesinlikle atlamak için hazırlık yaptıklarını belirtti.

        Oyuncu rotasyona gittiklerini ifade eden Palut, "Rotasyonlu bir kadroyla maça çıksak da bu kupayı ikinci plana atmamız ile alakalı değil. Diğer oyuncularımıza da güvenle alakalı bir durumdu. Maçın dönem dönem zor geçtiği anlar oldu. Özellikle ilk yarıda Bucaspor dengeli oynadı. Kimi zaman kalemizde tehlikeli de oldu. İlk yarı bizim için çok olumlu değildi." diye konuştu.

        İlk yarıda tek olumlu şeyin atılan gol olduğuna vurgu yapan Palut, "Bizim için ikinci yarı daha öz güven arttırıcı bir durumdu. İkinci yarı oyunu ele aldık ve bunun üzerine goller geldi. Hem tur atladığımız için hem de az süre verdiğimiz oyuncuları görme fırsatımız olduğu için mutluyum." ifadelerini kullandı.

        Oynayan oyuncuların performansına değinen Palut, "İyi performans gösteren, kendi öz güvenlerini geriye kazanma adına güzel adımlar atan oyuncularımız oldu. En başta turu geçtiğimiz için daha sonra bu konularda da yararlı bir maç oynadığımız için memnunum." şeklinde konuştu.

        Taraftarın kupa maçı olmasına rağmen ilgi gösterdiğini kaydederek, "Geldiler ve destekleri değerli bizim için. Şahsıma gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum. Çaykur Rizespor'un başarısı için hep birlikte çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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