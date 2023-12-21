Stat:ÇaykurDidi

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Bahtiyar Birinci, Emir Eray Eyisoy

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Muhammet Taha Şahin, Alikulov, Seyfettin Anıl Yaşar, Hojer (Dk. 72 Halil İbrahim Pehlivan), Olawoyin, Shelvey (Dk. 61 Minchev), Zeqiri (Dk. 61 Mithat Pala), Varesanovic (Dk. 67 Pinchi), Benhur Keser (Dk. 67 Sauer), Gaich

Siltaş Yapı Pendikspor: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Berkay Sülüngöz, Welinton, Sequeira, Vukovic (Dk. 67 İbrahim Akdağ), Lusamba (Dk. 67 Murat Akça), Midtsjö, Thuram (Dk. 75 Gökcan Kaya), Halil Akbunar (Dk. 75 Oscar), Ahmed Hassan (Dk. 67 Kappel)

Goller: Dk. 9 Halil Akbunar (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 16 ve 54 Gaich, Dk. 41 Benhur Keser, Dk. 45+1 ve 58 Varesanovic (Çaykur Rizespor)

Kırmızı Kart: Dk. 62 Welinton (Siltaş Yapı Pendikspor)

Sarı Kartlar: Dk. 45+1 Vukovic (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 64 Benhur Keser, Dk. 78 Olawoyin (Çaykur Rizespor)

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