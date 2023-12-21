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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 18:59 Güncelleme: 21.12.2023 - 18:59
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:ÇaykurDidi

        Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Bahtiyar Birinci, Emir Eray Eyisoy

        Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Muhammet Taha Şahin, Alikulov, Seyfettin Anıl Yaşar, Hojer (Dk. 72 Halil İbrahim Pehlivan), Olawoyin, Shelvey (Dk. 61 Minchev), Zeqiri (Dk. 61 Mithat Pala), Varesanovic (Dk. 67 Pinchi), Benhur Keser (Dk. 67 Sauer), Gaich

        Siltaş Yapı Pendikspor: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Berkay Sülüngöz, Welinton, Sequeira, Vukovic (Dk. 67 İbrahim Akdağ), Lusamba (Dk. 67 Murat Akça), Midtsjö, Thuram (Dk. 75 Gökcan Kaya), Halil Akbunar (Dk. 75 Oscar), Ahmed Hassan (Dk. 67 Kappel)

        Goller: Dk. 9 Halil Akbunar (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 16 ve 54 Gaich, Dk. 41 Benhur Keser, Dk. 45+1 ve 58 Varesanovic (Çaykur Rizespor)

        Kırmızı Kart: Dk. 62 Welinton (Siltaş Yapı Pendikspor)

        Sarı Kartlar: Dk. 45+1 Vukovic (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 64 Benhur Keser, Dk. 78 Olawoyin (Çaykur Rizespor)

        RİZE

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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