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        Çaykur Rizespor, yarın sahasında Pendikspor ile karşılaşacak

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 09:21 Güncelleme: 20.12.2023 - 09:21
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        Çaykur Rizespor, yarın sahasında Pendikspor ile karşılaşacak
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        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak.

        Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

        Ligde son olarak deplasmanda MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Rize temsilcisi, 22 puan ile 8. sırada bulunuyor.

        Çaykur Rizespor'da kırmızı kart cezalısı Emirhan Topçu yarınki maçta forma giyemeyecek. Sarı kart cezasını tamamlayan İbrahim Olawoyin ise kadroda yer alacak.

        Yeşil-mavili ekipte sakatlığı nedeni ile MKE Ankaragücü mücadelesinde görev verilmeyen Atilla Mocsi'nin ise durumu sağlık kurulunun raporuna göre maç saatinde belli olacak.

        Karadeniz ekibi, son hazırlığını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamladıktan sonra maç saatini bekleyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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