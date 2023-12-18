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        Rize'de yola inen ayı cep telefonuyla görüntülendi

        Rize'nin Kalkandere ilçesinde yola inen ayı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 16:32 Güncelleme: 18.12.2023 - 16:32
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        Rize'de yola inen ayı cep telefonuyla görüntülendi
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        Rize'nin Kalkandere ilçesinde yola inen ayı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        İlçeye bağlı Soğuksu köyünde otomobiliyle seyir halinde olan Yasin Aycibin, ormanlık alandan yola inen ayıyı fark etti.

        Aycibin'in cep telefonu kamerasıyla kaydettiği ayı, bir süre yolda ilerledikten sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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