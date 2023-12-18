Rize'de yola inen ayı cep telefonuyla görüntülendi

Rize'nin Kalkandere ilçesinde yola inen ayı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İlçeye bağlı Soğuksu köyünde otomobiliyle seyir halinde olan Yasin Aycibin, ormanlık alandan yola inen ayıyı fark etti.

Aycibin'in cep telefonu kamerasıyla kaydettiği ayı, bir süre yolda ilerledikten sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

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