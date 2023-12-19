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        Rize'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı 70 yaşındaki kadın yaralandı

        Rize'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 70 yaşındaki kadın yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 17:06 Güncelleme: 19.12.2023 - 17:06
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        Rize'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı 70 yaşındaki kadın yaralandı
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        Rize'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 70 yaşındaki kadın yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nde yürüyen Hatice Kara, bölgede bulunan sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

        Kara, çevredekilerin köpekleri uzaklaştırmasının ardından ambulansla Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Köpekten kaçtığı sırada düşmesi ve bacağından ısırılması sonucu yaralanan Kara, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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