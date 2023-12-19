Rize'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı 70 yaşındaki kadın yaralandı

Rize'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 70 yaşındaki kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nde yürüyen Hatice Kara, bölgede bulunan sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Kara, çevredekilerin köpekleri uzaklaştırmasının ardından ambulansla Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Köpekten kaçtığı sırada düşmesi ve bacağından ısırılması sonucu yaralanan Kara, tedavisinin ardından taburcu edildi.

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