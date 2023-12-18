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        Rize ve Artvin'de kar nedeniyle 50 köyle ulaşım sağlanamıyor

        Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 11:16 Güncelleme: 18.12.2023 - 12:00
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        Rize ve Artvin'de kar nedeniyle 50 köyle ulaşım sağlanamıyor
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        Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar sonucu Çamlıhemşin'de 8, İkizdere'de 23 olmak üzere toplam 31 köye ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresine bağlı 18 personel, 13 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yürütüyor.

        Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesinde ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yapıyor.

        Ayder Yaylası'nda da kar yağışının ardından tuzlama çalışması gerçekleştiriliyor.

        - Artvin

        Artvin'de ise Şavşat'ta 13, Borçka'da 6 olmak üzere 19 köyün yolu kar sebebiyle ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, Şavşat ilçesindeki, Karayolları ekipleri de Borçka Camili Havzası'ndaki köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Karayolları ekipleri, Şavşat-Ardahan kara yolu güzergahındaki Sahara Geçidi'nde kar ve buzlanma nedeniyle trafikte aksama yaşanmaması için aralıklarla tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor.

        Öte yandan, Atabarı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaşırken, kentin önemli turizm merkezlerinden Kafkasör Yaylası ile Borçka ve Şavşat'taki Karagöller de beyaz örtüyle kaplandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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