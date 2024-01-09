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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 22:11 Güncelleme: 09.01.2024 - 22:11
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:ÇaykurDidi

        Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa Savranlar

        Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan (Dk. 46 Tarık Çetin), Muhammet Taha Şahin (Dk. 71 Eray Korkmaz), Emirhan Topçu, Seyfettin Anıl Yaşar (Dk. 52 Minchev), Hojer, Olawoyin, Shelvey, Zeqiri, Varesanovic (Dk. 64 Pinchi), Benhur Keser (Dk. 71 Sauer), Gaich

        Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Zaynutdinov, Umut Meraş (Dk. 86 Emrecan Terzi), Hadziahmetovic, Rashica (Dk. 73 Ghezzal), Demir Ege Tıknaz (Dk. 73 Tayfur Bingöl), Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy (Dk. 86 Mustafa Erhan Hekimoğlu), Cenk Tosun (Dk. 80 Muleka)

        Goller: Dk. 4 Rashica, Dk. 45 ve 47 Semih Kılıçsoy, Dk. 79 Cenk Tosun (Beşiktaş)

        Sarı kartlar: Dk. 60 Olawoyin, Dk. 82 Minchev, Dk. 90+5 Emirhan Topçu (Çaykur Rizespor), Dk. 66 Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

        RİZE

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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