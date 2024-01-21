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        Rize'de otomobilin çarptığı 2 kadın ağır yaralandı

        Rize'de otomobilin çarptığı iki kadın ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 21:53 Güncelleme: 21.01.2024 - 21:53
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        Rize'de otomobilin çarptığı 2 kadın ağır yaralandı
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        Rize'de otomobilin çarptığı iki kadın ağır yaralandı.

        Tayfur B. yönetimindeki 34 EKL 388 plakalı otomobil, Tıp Fakültesi önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Nermin Atik ve Talime Çelikkaya'ya çarptı.

        Kazada yaralanan Atik ve Çelikkaya, 112 Acil Sağlık ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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