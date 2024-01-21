Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de çarpışan otomobil ile hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı

        Rize'nin Derepazarı ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 21:11 Güncelleme: 21.01.2024 - 21:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de çarpışan otomobil ile hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rize'nin Derepazarı ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Hamza Bacıoğlu idaresindeki 61 ADN 936 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Rize istikametinden Trabzon istikametine seyir halindeyken, Derepazarı döner kavşaktan Karadeniz Sahil Yoluna dönüş yapan Ahmet Kaya yönetimindeki 53 ABR 922 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile Meryem Tuana (10), Fatoş Aysima (5), Melisa (11) ve Merve Kaya (30) yaralandı.

        Yaralılar, Rize Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Zirveye Aslan pençesi!
        Zirveye Aslan pençesi!
        Faciaya dönüşen kutlama: CEO sahnede öldü!
        Faciaya dönüşen kutlama: CEO sahnede öldü!
        "Şampiyonluğun en büyük engeli Kadıköy"
        "Şampiyonluğun en büyük engeli Kadıköy"
        Antalya'da sahilde 5 günde 6'ncı ceset bulundu
        Antalya'da sahilde 5 günde 6'ncı ceset bulundu
        Fenerbahçe'ye Samsun freni!
        Fenerbahçe'ye Samsun freni!
        "Panik değil stres yönetimi lazım"
        "Panik değil stres yönetimi lazım"
        "Şöhretim azaldı, mutluluğum arttı"
        "Şöhretim azaldı, mutluluğum arttı"
        Afganistan'da uçak düştü
        Afganistan'da uçak düştü
        TIR'da çıkan yangında araçlar küle döndü!
        TIR'da çıkan yangında araçlar küle döndü!
        Ortadoğu mutfağının en meşhur yemekleri
        Ortadoğu mutfağının en meşhur yemekleri
        "Birbirlerini öpmelerini isterim"
        "Birbirlerini öpmelerini isterim"
        Grip sonrası direnci artıran 10 besin
        Grip sonrası direnci artıran 10 besin
        Cinayet zanlısı Sevilay Kıral mahkemeye yalan mı söylüyor?
        Cinayet zanlısı Sevilay Kıral mahkemeye yalan mı söylüyor?
        Türk profesörden dikkat çeken çalışma! Patentini aldı
        Türk profesörden dikkat çeken çalışma! Patentini aldı
        4 çocuğunu öldüren canavar babaya 'av' oyunu!
        4 çocuğunu öldüren canavar babaya 'av' oyunu!
        Minik kalbini 'söküp' tümörü temizleyip tekrar yerleştirdiler
        Minik kalbini 'söküp' tümörü temizleyip tekrar yerleştirdiler
        Ali Turap'a Braga kancası!
        Ali Turap'a Braga kancası!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        "Gerçeklerle yüzleşti"
        "Gerçeklerle yüzleşti"
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
        Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
        Malili gelin ile Türk damat Rize'de düzenlenen törenle dünyaevine girdi
        Malili gelin ile Türk damat Rize'de düzenlenen törenle dünyaevine girdi
        Kaçkar Dağları'nda "heliski" heyecanı devam ediyor
        Kaçkar Dağları'nda "heliski" heyecanı devam ediyor
        Rize'ye Afrikalı gelin
        Rize'ye Afrikalı gelin
        Rize'de doktor adayları Gazze için yürüdü
        Rize'de doktor adayları Gazze için yürüdü
        Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak
        Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak