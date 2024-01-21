Kaçkar Dağları'nda "heliski" heyecanı devam ediyor Avrupa'ya yakınlığı ve kar kalitesi ile yerli ve yabancı kayakçıların gözdesi haline gelen Kaçkar Dağları, helikopterli kayak olarak bilinen "heliski" tutkunlarını ağırlamayı sürdürüyor.

Avrupa'ya yakınlığı ve kar kalitesi ile yerli ve yabancı kayakçıların gözdesi haline gelen Kaçkar Dağları, helikopterli kayak olarak bilinen "heliski" tutkunlarını ağırlamayı sürdürüyor.

Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçıların sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde kaydıkları spor dalı olan heliski, Türkiye'de 2005 yılından itibaren Kaçkar Dağları'nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin, İkizdere ile Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapılıyor.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası ile Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen heliski sporu, Türkiye-İsviçre ortaklığındaki Turkey-Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi tarafından yürütülüyor.

Bölgede teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından üç helikopterle 18 kişilik sporcu kafilesiyle başlayan faaliyetin ikinci haftasına ise 16 kişi katıldı. Hafta sonu başlayan 3. hafta etkinliğinde İtalya, İspanya, Almanya ve Çin'den gelen 12 kişilik sporcu kafilesi karın keyfini çıkarıyor.

Elverişli hava koşullarının yanında kar kalınlığının 1 metrenin üzerinde olduğu bölgede kayan sporcular için güvenlik en üst seviyede tutuluyor.

Sporcular, zirvelerin yanı sıra kar yağışı nedeniyle helikopterlerin uçamadığı günlerde karla kaplı çam ormanları arasında adrenalin dolu zaman geçiriyor.

Bölgeye kar aracıyla getirilen sporcuların, orman içlerine taşınarak burada kaymaları sağlanıyor.

Nisan ayı ortasına kadar sürmesi planlanan etkinlik için bu yıl 400'e yakın sporcu akredite oldu.