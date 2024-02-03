Çaykur Rizespor-Konyaspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, "Maçın özeti; ofansif anlamda daha agresif, bitirici olmamız gerekiyordu, defansif manada takım savunması yaparken sertliğimizi biraz daha artırmamız gerekiyor." dedi.

İlhan Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, yeteri kadar hücum girişimi yakaladıklarını ancak sonunu getiremediklerini belirtti.

İkinci yarının başında uzunca süre oyunu kontrol ettiklerine değinen Palut, "Bunu bir şekilde sonuçlandıramadık. Rakibimiz de son anlarda gelmeye başladı. Adam savunması yapmakta zorlandık. Pozisyon buldular. Sonuç olarak iki takım da gol atmayı başaramadı. Maçta biraz daha tempo yapsak karşılaşmayı kazanabilirdik ama bir yandan savunma yönünden hiçbir şekilde kendimizi güvende hissetmedik. Maçın özeti; ofansif anlamda daha agresif, bitirici olmamız gerekiyordu, defansif manada takım savunması yaparken sertliğimizi biraz daha artırmamız gerekiyor. Fazla fırsat, fazla geçiş şansı tanıdık." diye konuştu.

Her puanın değerli olduğunun altını çizen Palut, "Çalışmalara devam edeceğiz. Aldığımız bir puan da değerli, kaybettiğimiz 2 puan da önemli. Oyuncularımız ellerinden geleni yaptı ama daha iyisini yapabilir, olmalıyız. Oyuncularımızın biraz daha kararlı, agresif olmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarının devam ettiğine değinen Palut, üç bölgeye transfer planlaması yaptıklarını, takımdan göndermeyi düşündükleri oyuncu olmadığını dile getirdi.

Palut, VAR kayıtlarının açıklanacak olmasını da şeffaflık açısından değerli bulduğunu sözlerine ekledi.

- Konyaspor cephesi

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Ömerovic, oyunu hızlı oynayan, kaleye çok hızlı topu götürmek isteyen, aynı zamanda sert baskıyla oynayan zor bir rakibe karşı mücadele ettiklerini kaydetti.

Belli anlarda çok baskı yediklerini aktaran Ömerovic, "Daha fazla topu kontrol etmek, daha fazla ikinci bölgede doğru paslarla boşluklar bulmak istedik. İkinci opsiyonumuz aynı zamanda duran toplardı. Bunu da yapamadık. Çaykur Rizespor kendi istediği oyunu başardı ama genel olarak biz de istediğimiz oyunu oynadık. Sonuç olarak bir puan için memnun olabilirim ama bu durumda olduğumuz için iki puan kaybettiğimizi düşünüyorum. Oyuncuların verdiği aksiyon, verdiği mücadeleye teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Her müsabakanın final maçı olduğunu kaydeden Ömerovic, "Son haftalarda Antalya ve Gaziantep maçında öndeyken kalemizde gol gördük. Özellikle, Başakşehir maçı bizim tam ters giden bir maç. Maçta 2-0 öndeyken maçı vermemiz nedeniyle psikolojik olarak zaten takım gergindi. Başakşehir maçından sonra oyuncuların gösterdiği reaksiyon, oyun, inanç, direnç çok iyiydi. Her maç, final maçı. İki hafta arka arkaya kazanan takım bir anda yükseliyor. Biz de bundan sonra yukarı çıkmanın mücadelesini vereceğiz." şeklinde konuştu.