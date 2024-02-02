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        Çaykur Rizespor, yarın sahasında Konyaspor ile karşılaşacak

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 10:26 Güncelleme: 02.02.2024 - 10:26
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        Çaykur Rizespor, yarın sahasında Konyaspor ile karşılaşacak
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        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

        Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Cihan Aydın yönetecek.

        Ligde son hafta deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e 4-0 yenilen Rize temsilcisi, 35 puanla 5. sırada bulunuyor.

        Çaykur Rizespor'da sakatlığı bulunan Alikulov ve Laine, kadroda yer alamayacak.

        Yeşil-mavili ekip, son hazırlığını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yaptıktan sonra kampa girecek.

        Ligin ilk yarısında Konya'da oynanan mücadeleyi Çaykur Rizespor 2-1 kazanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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