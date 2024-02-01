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        Rize Yeşilay'da Selçuk Beşikçi yeniden başkan seçildi

        Türkiye Yeşilay Cemiyeti Rize Şubesi Olağan Genel Kurulunda Selçuk Beşikçi yeniden başkan seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 15:25 Güncelleme: 01.02.2024 - 15:25
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        Rize Yeşilay'da Selçuk Beşikçi yeniden başkan seçildi
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        Türkiye Yeşilay Cemiyeti Rize Şubesi Olağan Genel Kurulunda Selçuk Beşikçi yeniden başkan seçildi.

        Rize Yeşilay Şubesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen genel kurulda, Beşikçi başkanlığındaki tek listeyle seçime gidildi.

        Oyların tamamını alarak yeniden başkan seçilen Beşikçi, "Vatandaşları bağımlılıklardan uzak tutarak hayata dair umutlarını yeşertmeyi ve her ailede en az bir Yeşilay gönüllüsü bulunmasını hedefliyor ve bu yolda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geleceğin teminatı gençlerimizin hayata bağlığını artırırken bağımlılıklarını azaltmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

        Beşikçi'nin yönetiminde Salih Yıldırım, Ramazan Öztürk, Muhittin Sandıkçı ve Meryem Börekçi Koto yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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