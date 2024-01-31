Rize'de hakkında 42 yıl 7 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Rize'de çeşitli suçlardan hakkında 42 yıl 7 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Ardeşen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, hakkında yakalama kararı bulunan hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, R.K'nin "dolandırıcılık, silah kaçakçılığı ve bilişim sistemleri" suçlarından 42 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla üzerinde ruhsatsız silahla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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