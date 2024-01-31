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        Rize'de hakkında 42 yıl 7 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Rize'de çeşitli suçlardan hakkında 42 yıl 7 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 11:07 Güncelleme: 31.01.2024 - 11:07
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        Rize'de hakkında 42 yıl 7 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Rize'de çeşitli suçlardan hakkında 42 yıl 7 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Ardeşen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, hakkında yakalama kararı bulunan hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, R.K'nin "dolandırıcılık, silah kaçakçılığı ve bilişim sistemleri" suçlarından 42 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.

        Düzenlenen operasyonla üzerinde ruhsatsız silahla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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