Çaykur Rizespor, TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 3 Şubat Cumartesi günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 3 Şubat Cumartesi günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından düz koşu gerçekleştirdi.
Antrenmanda iki gruba ayrılan futbolcular, dar alanda pas çalışması da yaptı.
Rize temsilcisi, yarınki idmanla hazırlıklarına devam edecek.
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