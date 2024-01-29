Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de "Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası" için iş birliği protokolü imzalandı

        Rize Valiliği, Rize Belediyesi ve Türkiye Dağcılık Federasyonu arasında "2024 Yılı Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası ve Uluslararası Açık Dağ Kayağı Yarışması" için iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 17:42 Güncelleme: 29.01.2024 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de "Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası" için iş birliği protokolü imzalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rize Valiliği, Rize Belediyesi ve Türkiye Dağcılık Federasyonu arasında "2024 Yılı Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası ve Uluslararası Açık Dağ Kayağı Yarışması" için iş birliği protokolü imzalandı.

        Vali İhsan Selim Baydaş, Valilik Toplantı Salonu'ndaki imza töreninde, şampiyonanın 10-11 Şubat'ta İkizdere ilçesinin Cimil Vadisi'nde gerçekleştirileceğini söyledi.

        Valilik ve belediye olarak bu şampiyonaya ev sahipliği yapacaklarını belirten Baydaş, "Özellikle bu seneki organizasyon uluslararası akreditasyon açısından önemli olacak. Bu akreditasyon sağlanırsa ki o istikamette yürüyoruz." dedi.

        Vali Baydaş, artık geleneksel olarak Türkiye Şampiyonası'nın bir ayağının Rize'de gerçekleştirileceğine işaret ederek, "Bu spor ve kış sporları organizasyonlarıyla şehrimizi buluşturacağız. Bu amaçla yapacağımız faaliyetlerden biri bu. Rize kış sporları yönüyle Türkiye'de marka şehir olabilecek potansiyele sahip. Biz bunu, bu faaliyetlerle perçinleyeceğiz inşallah." diye konuştu.

        - Rahmi Metin: "Hem yaz hem de kışın çok özel bir bölge olacak"

        Belediye Başkanı Rahmi Metin ise Cimil Vadisi bölgesinde yapılacak şampiyonanın desteklerle bir ivme kazanacağını kaydetti.

        Bu anlamda kış turizminde tetikleyici alternatifler ortaya koymak istediklerini dile getiren Metin, "Bunlardan biri de Cimil bölgemiz. Hem yaz hem de kışın çok özel bir bölge olacak. Bu etkinlikler sayesinde Rize'mizin daha çok tanınması ve insanlarımızın bu bölgelere gelmesine vesile olacağız." ifadelerini kullandı.

        Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sercan Erol, federasyon olarak 2 yıldır Rize'de Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası düzenlediklerini, bu sayede iki yıllık bilgi ve birikimleri olduğunu söyledi.

        Coğrafyayı çok iyi bildiklerini belirten Erol, şöyle konuştu:

        "Uluslararası federasyonla ekim sonu itibarıyla görüşme yaptık ve 'Rize'deki yarışmayı bu sene uluslararası yarışma bağlamında bir akreditasyon yarışmasına dönüştürebilir miyiz?' diye başvuruda bulunduk. Yönetim kurullarından geçirdiler, bir teknik heyet oluşturdular. Bu sene Cimil'de yapılacak yarışmayı bir akreditasyon yarışmasına dönüştürmüş bulundular. Bu sene yapacağımız yarışmaya uluslararası federasyon gözlemcileri gelecek ve bizim yarışma ve organizasyon kabiliyetimizi denetleyerek bu bölgede uluslararası standartlarda bir yarışma yapılıp yapılmayacağını rapor halinde sunacaklar. Bunun sonucunda her şey planladığımız şekilde devam ederse önümüzdeki yıl itibarıyla üst üste 3 dünya kupasını Cimil Vadisi'nde yapabilme imkanı bulacağız."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Marmara'da kar yağışı etkili oldu!
        Marmara'da kar yağışı etkili oldu!
        Kilisedeki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı!
        Kilisedeki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Beşiktaş'ta gözler transferde!
        Beşiktaş'ta gözler transferde!
        Kendi rekorunu kırdı... 123 bin kişi akın etti!
        Kendi rekorunu kırdı... 123 bin kişi akın etti!
        Babanın şüphesi ortaya çıkardı! Üvey kızına dışkı yedirdi
        Babanın şüphesi ortaya çıkardı! Üvey kızına dışkı yedirdi
        İşte Torrent & Boey gerçekleri!
        İşte Torrent & Boey gerçekleri!
        Ağır itham
        Ağır itham
        Kenan Yıldız için sert sözler
        Kenan Yıldız için sert sözler
        AYM'den kadınları ilgilendiren haber! İptal edildi
        AYM'den kadınları ilgilendiren haber! İptal edildi
        Dünyanın en iyi 100 plajı! Türkiye'den bir koy listede
        Dünyanın en iyi 100 plajı! Türkiye'den bir koy listede
        Fed'den faiz indirimi sinyali gelir mi
        Fed'den faiz indirimi sinyali gelir mi
        "İstanbul'u dünya yıldızı haline getireceğiz"
        "İstanbul'u dünya yıldızı haline getireceğiz"
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Bitkisel hayattan çıktı! Unutmadığı tek şey şarkılar...
        Bitkisel hayattan çıktı! Unutmadığı tek şey şarkılar...
        Kar geldi ama... İşte hava son durum
        Kar geldi ama... İşte hava son durum
        En büyük düşüş İstanbul'da
        En büyük düşüş İstanbul'da
        Fenerbahçe transferi açıkladı
        Fenerbahçe transferi açıkladı
        X'ten kaldırıldı
        X'ten kaldırıldı

        Benzer Haberler

        Rize çay ihracatından 2023'te 10,2 milyon dolar kazandı
        Rize çay ihracatından 2023'te 10,2 milyon dolar kazandı
        Tartıştığı kuzenini öldürüp, susma hakkını kullanan şüpheli tutuklandı
        Tartıştığı kuzenini öldürüp, susma hakkını kullanan şüpheli tutuklandı
        Doğu Karadeniz'de kuş gözlemcileri "ipekkuyruk" görüntüledi
        Doğu Karadeniz'de kuş gözlemcileri "ipekkuyruk" görüntüledi
        Tartıştığı kuzenini otomobilde tabanca ile vurarak öldürdü
        Tartıştığı kuzenini otomobilde tabanca ile vurarak öldürdü
        Ayder´de horonlu kar festivali
        Ayder´de horonlu kar festivali
        Rize'de "16. Ayder Kar Festivali" sona erdi
        Rize'de "16. Ayder Kar Festivali" sona erdi