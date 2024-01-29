Rize'de "Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası" için iş birliği protokolü imzalandı Rize Valiliği, Rize Belediyesi ve Türkiye Dağcılık Federasyonu arasında "2024 Yılı Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası ve Uluslararası Açık Dağ Kayağı Yarışması" için iş birliği protokolü imzalandı.

Rize Valiliği, Rize Belediyesi ve Türkiye Dağcılık Federasyonu arasında "2024 Yılı Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası ve Uluslararası Açık Dağ Kayağı Yarışması" için iş birliği protokolü imzalandı.

Vali İhsan Selim Baydaş, Valilik Toplantı Salonu'ndaki imza töreninde, şampiyonanın 10-11 Şubat'ta İkizdere ilçesinin Cimil Vadisi'nde gerçekleştirileceğini söyledi.

Valilik ve belediye olarak bu şampiyonaya ev sahipliği yapacaklarını belirten Baydaş, "Özellikle bu seneki organizasyon uluslararası akreditasyon açısından önemli olacak. Bu akreditasyon sağlanırsa ki o istikamette yürüyoruz." dedi.

Vali Baydaş, artık geleneksel olarak Türkiye Şampiyonası'nın bir ayağının Rize'de gerçekleştirileceğine işaret ederek, "Bu spor ve kış sporları organizasyonlarıyla şehrimizi buluşturacağız. Bu amaçla yapacağımız faaliyetlerden biri bu. Rize kış sporları yönüyle Türkiye'de marka şehir olabilecek potansiyele sahip. Biz bunu, bu faaliyetlerle perçinleyeceğiz inşallah." diye konuştu.

- Rahmi Metin: "Hem yaz hem de kışın çok özel bir bölge olacak"

Belediye Başkanı Rahmi Metin ise Cimil Vadisi bölgesinde yapılacak şampiyonanın desteklerle bir ivme kazanacağını kaydetti.

Bu anlamda kış turizminde tetikleyici alternatifler ortaya koymak istediklerini dile getiren Metin, "Bunlardan biri de Cimil bölgemiz. Hem yaz hem de kışın çok özel bir bölge olacak. Bu etkinlikler sayesinde Rize'mizin daha çok tanınması ve insanlarımızın bu bölgelere gelmesine vesile olacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sercan Erol, federasyon olarak 2 yıldır Rize'de Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası düzenlediklerini, bu sayede iki yıllık bilgi ve birikimleri olduğunu söyledi.

Coğrafyayı çok iyi bildiklerini belirten Erol, şöyle konuştu:

"Uluslararası federasyonla ekim sonu itibarıyla görüşme yaptık ve 'Rize'deki yarışmayı bu sene uluslararası yarışma bağlamında bir akreditasyon yarışmasına dönüştürebilir miyiz?' diye başvuruda bulunduk. Yönetim kurullarından geçirdiler, bir teknik heyet oluşturdular. Bu sene Cimil'de yapılacak yarışmayı bir akreditasyon yarışmasına dönüştürmüş bulundular. Bu sene yapacağımız yarışmaya uluslararası federasyon gözlemcileri gelecek ve bizim yarışma ve organizasyon kabiliyetimizi denetleyerek bu bölgede uluslararası standartlarda bir yarışma yapılıp yapılmayacağını rapor halinde sunacaklar. Bunun sonucunda her şey planladığımız şekilde devam ederse önümüzdeki yıl itibarıyla üst üste 3 dünya kupasını Cimil Vadisi'nde yapabilme imkanı bulacağız."