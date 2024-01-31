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        Çaykur Rizespor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 3 Şubat Cumartesi günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 16:06 Güncelleme: 31.01.2024 - 16:06
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        Çaykur Rizespor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 3 Şubat Cumartesi günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından koşu gerçekleştirdi.

        Antrenmanda iki gruba ayrılan futbolcular, dar alanda pas çalışması da yaptı.

        Rize temsilcisi, yarınki idmanla hazırlıklarına devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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