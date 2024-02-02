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        Çaykur Rizespor'da Pinchi ve Phiri ile yollar ayrıldı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da, İspanyol futbolcu Oscar Pinchi ve Güney Afrikalı orta saha oyuncusu Lebogang Phiri ile yollar ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 09:17 Güncelleme: 02.02.2024 - 09:17
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        Çaykur Rizespor'da Pinchi ve Phiri ile yollar ayrıldı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da, İspanyol futbolcu Oscar Pinchi ve Güney Afrikalı orta saha oyuncusu Lebogang Phiri ile yollar ayrıldı.

        Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Oscar Pinchi'nin sezon sonuna kadar İspanya'nın Racing Ferrol takımına kiralandığı belirtildi.

        Açıklamada, takıma yaptığı katkılardan dolayı futbolcuya teşekkür edilerek, kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

        Öte yandan geçen yıl Fransa'da kiralık olarak forma giyen, bu yıl ise sözleşmesi askıya alınan Lebogang Phiri ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin fesih edildiği kaydedildi.

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