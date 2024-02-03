Çaykur Rizespor - Konyaspor: 0-0

Süper Lig'in 24´üncü haftasında Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Konyaspor ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşma sonrasında Çaykur Rizespor puanını 36´ya, Konyaspor da 22´ye yükselti.

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