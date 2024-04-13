Rize'deki trafik kazasında ölen kişinin cenazesi defnedildi

Keleşoğlu için Güneysu Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, Güneysu Gençlik ve Spor Müdürü Akif Kalça ve vatandaşlar katıldı.

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