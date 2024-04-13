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        Rize'deki trafik kazasında ölen kişinin cenazesi defnedildi

        Rize'nin Güneysu ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Yasin Keleşoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 15:26 Güncelleme: 13.04.2024 - 15:26
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        Rize'deki trafik kazasında ölen kişinin cenazesi defnedildi
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        Rize'nin Güneysu ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Yasin Keleşoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

        Keleşoğlu için Güneysu Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, Güneysu Gençlik ve Spor Müdürü Akif Kalça ve vatandaşlar katıldı.

        Namazın ardından 33 yaşındaki Keleşoğlu'nun cenazesi, Bulutlu köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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