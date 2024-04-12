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        Rize'de üreticilere ata tohumu dağıtıldı

        Rize'de üreticilere ücretsiz ata tohumu dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 17:54 Güncelleme: 12.04.2024 - 17:54
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        Rize'de üreticilere ata tohumu dağıtıldı
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        Rize'de üreticilere ücretsiz ata tohumu dağıtıldı.

        Çay Üreticileri Dayanışma Derneği (ÇAYÜDAD) tarafından Engindere Mahallesi'nde üreticilere mısır, fasulye, salatalık, kara lahana, maydanoz, pazı ve kabak tohumu verildi.

        Dernek Başkanı Mustafa Mavi, geçen yıldan itibaren üreticilere ata tohumu dağıttıklarını söyledi.

        Vatandaşların ata tohumuna ilgi gösterdiğini ifade eden Mavi, "Geleneksel tohumlarımızı yaymaya çalışıyoruz." dedi.

        Ata tohumu dağıtım törenine, AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı ve muhtarlar da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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