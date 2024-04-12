Rize'de üreticilere ata tohumu dağıtıldı

Ata tohumu dağıtım törenine, AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı ve muhtarlar da katıldı.

Çay Üreticileri Dayanışma Derneği (ÇAYÜDAD) tarafından Engindere Mahallesi'nde üreticilere mısır, fasulye, salatalık, kara lahana, maydanoz, pazı ve kabak tohumu verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.