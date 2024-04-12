Çaykur Rizesporlu Faye, antrenmanda sakatlandı

Futbolcunun muayene edildiğini vurgulayan Türüt, "Futbolcumuzun MR tetkiki sonucunda sağ uyluk hamstring grubu semimem branous kasında grade 1b strain tespit edilmiş ve tahmini geri dönüşü 1-3 hafta olarak öngörülmüştür. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

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