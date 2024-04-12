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        Rize'de şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

        Rize'nin Güneysu ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada sürücü öldü, 1 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 13:43 Güncelleme: 12.04.2024 - 13:43
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        Rize'de şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü
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        Rize'nin Güneysu ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada sürücü öldü, 1 kişi de yaralandı.

        Bulutlu köyünde Yasin Keleşoğlu (33) yönetimindeki 53 AAR 185 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği kazada yaralanan Ozan Bayrak (36), Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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