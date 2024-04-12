Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de otomobil, şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

        RİZE'nin Güneysu ilçesinde, şarampole yuvarlanan otomobilin sürücü Yasin Keleşoğlu (33) hayatını kaybetti, yanındaki Ozan Bayrak (36) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 14:40 Güncelleme: 12.04.2024 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de otomobil, şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        RİZE’nin Güneysu ilçesinde, şarampole yuvarlanan otomobilin sürücü Yasin Keleşoğlu (33) hayatını kaybetti, yanındaki Ozan Bayrak (36) yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Bulutlu köyünde meydana geldi. Yasin Keleşoğlu yönetimindeki 53 AAR 185 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada yaralanan Ozan Bayrak ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Peş peşe acı haberler... Annenin ardından oğlu da öldü!
        Peş peşe acı haberler... Annenin ardından oğlu da öldü!
        "İran iki gün içinde İsrail'e saldırabilir"
        "İran iki gün içinde İsrail'e saldırabilir"
        Tabancalı video hevesi ölümle bitti!
        Tabancalı video hevesi ölümle bitti!
        Arda Güler'e 'teknik' destek!
        Arda Güler'e 'teknik' destek!
        Özel kıyafetlerle defnedildi! Ürküten ölümler başladı!
        Özel kıyafetlerle defnedildi! Ürküten ölümler başladı!
        Dzeko, Yunanları çıldırttı!
        Dzeko, Yunanları çıldırttı!
        Babası tabutuna sarıldı! Kahreden veda!
        Babası tabutuna sarıldı! Kahreden veda!
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Aracından inerken öldürdüler! Sır perdesi aralandı!
        Aracından inerken öldürdüler! Sır perdesi aralandı!
        "Amerika'yı keşfetmeye çalışmasın"
        "Amerika'yı keşfetmeye çalışmasın"
        180 köpek! 1 milyon 731 bin lira ceza
        180 köpek! 1 milyon 731 bin lira ceza
        5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin!
        5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin!
        "Kimse yalan söylemesin hepimizde estetik var"
        "Kimse yalan söylemesin hepimizde estetik var"
        Bayram sonrası ödem attıran kolay tarifler
        Bayram sonrası ödem attıran kolay tarifler
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        Gaye öğretmen evinde ölü bulundu!
        Gaye öğretmen evinde ölü bulundu!
        TFF'den yabancı VAR hakemi kararı!
        TFF'den yabancı VAR hakemi kararı!
        Dünya Bankası'nın Türkiye tahmini
        Dünya Bankası'nın Türkiye tahmini
        Yeni anayasa mesaisi başlıyor
        Yeni anayasa mesaisi başlıyor
        Parkinson'a bağlı sakatlık ve ölümler hızla artıyor
        Parkinson'a bağlı sakatlık ve ölümler hızla artıyor

        Benzer Haberler

        Rize'de şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü
        Rize'de şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü
        Teknik direktör İlhan Palut, Çaykur Rizespor'da göreve devam edecek şekilde...
        Teknik direktör İlhan Palut, Çaykur Rizespor'da göreve devam edecek şekilde...
        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Rize'de bayramlaşma töreninde konuştu:
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Rize'de bayramlaşma töreninde konuştu:
        Bakan Bak: Gazze'deki Müslümanların mücadelesinde kazanan İslam olacaktır
        Bakan Bak: Gazze'deki Müslümanların mücadelesinde kazanan İslam olacaktır
        Rize'de, çay bahçesinde baş kısmı kopmuş erkek cesedi bulundu
        Rize'de, çay bahçesinde baş kısmı kopmuş erkek cesedi bulundu