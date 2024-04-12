Rize'de otomobil, şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Bulutlu köyünde meydana geldi. Yasin Keleşoğlu yönetimindeki 53 AAR 185 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada yaralanan Ozan Bayrak ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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