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        Togg'un renklerinden birine "Ayder" ismi verilmesi Rize'de memnuniyetle karşılandı

        FİKRET DELAL - Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan ve Türkiye'nin yerli ve milli otomobil hayalini gerçekleştiren akıllı otomobil Togg'un renklerinden birine "Ayder" ismi verilmesi, Rize'de sevinçle karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 11:02 Güncelleme: 01.11.2024 - 11:02
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        Togg'un renklerinden birine "Ayder" ismi verilmesi Rize'de memnuniyetle karşılandı
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        FİKRET DELAL - Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan ve Türkiye'nin yerli ve milli otomobil hayalini gerçekleştiren akıllı otomobil Togg'un renklerinden birine "Ayder" ismi verilmesi, Rize'de sevinçle karşılandı.

        Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AA muhabirine, Togg'u valilik makam aracı olarak da kullandığını söyledi.

        Togg'un çok güzel bir araç olduğunu ifade eden Baydaş, "15 bin kilometreyi geçtik. Çok konforlu bir araç. Ben bir Türkiye projesi olarak görüyorum. Hepimizin gurur duyduğu eserlerden birisi." dedi.

        Elektrikli araç kullanacak olanlara Togg'u tavsiye eden Baydaş, "Ayder yeşili Togg'un, ilimizi ve Ayder'imizi tanıtmada ciddi katkısı olacağını düşünüyorum. Herkese Ayder yeşili Togg kullanmayı tavsiye ediyorum." diye konuştu.

        Baydaş, okul ziyaretlerinde çocukların Togg'a çok ciddi ilgisi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

        "İlk zamanlar bakan bir daha dönüp bakıyordu. Gittiğim yerlerde çocukları bindirip gezdiriyorum. İnsanlar iftiharla karşılıyor. Vatandaşımız kendinden bir şey buluyor araçta. Yıllardır beklenen ve yerli araç özleminin giderildiği bir araç oldu. Bir teknolojik platform olarak ifade ediliyor. Çok mutluyum. Gittiğim yerlerde çok güzel ilgi görüyoruz. "

        Ayder Yaylası'nın içinde bulunduğu Çamlıhemşin ilçesinin belediye başkanı Ömer Altun ise yerli ve milli otomobil üretilen Togg'un renklerine Ayder yeşili isminin verilmesinin kendilerini memnun ettiğini dile getirdi.

        - "Ayder'in marka değeri, Türkiye'nin bir markası olan Togg'la arttı"

        Altun, Togg'un tonu ve yeşiliyle güzel bir araç olduğunu da vurgulayarak, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayder'in marka değeri, Türkiye'nin bir markası olan Togg'la bir o kadar daha arttı." değerlendirmesinde bulundu.

        Rize'de esnaflık yapan Temel Hacıömeroğlu da kendisinin de Togg kullandığını ve memnun kaldığını belirtti.

        Hacıömeroğlu, kendisinin aracının siyah olduğunu, Togg'da Ayder yeşilinin çıktığını öğrendikten sonra bu renk ile değiştirebileceğini söyleyerek, "Ayder yeşilini çok sevdim. Bu bizim markamız. Bunu değerlendirmemiz lazım." ifadesini kullandı.

        Togg dün sosyal medya hesaplarından, "T10X’in yeni rengi Ayder ile tanışın. Karadeniz’in eşsiz yeşili, doğanın en güzel hali." başlığı ile yeni araç rengini tanıtmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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