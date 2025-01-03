Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:ÇaykurDidi
Hakemler: Ozan Ergün, İbrahim Bozbey, Candaş Elbil
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Mithat Pala, Dal Varesanovic, Hadziahmetovic, Ghezzal, Olawoyin, Akintola, Ali Sowe
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha Sanuç (Dk. 41 Emirhan Topçu), Udokhai, Bakhtiyor Zaynutdinov, Salih Uçan, Al-Musrati, Rafa Silva, Fernandes, Muçi, İmmobile
Goller: Dk. 38 Gedson Fernandes (Kendi kalesine) (Çaykur Rizespor), Dk. 45+3 Muçi (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 25 Udokhai (Beşiktaş), Dk. 42 Hadzeahmetovic, Dk. 45 Mithat Pala (Çaykur Rizespor)
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