Rize'de kaybolan çocuk 3 saat sonra bulundu
Rize'de kaybolduktan 3 saat sonra bulunan 3 yaşındaki çocuk, ailesine teslim edildi.
Rize'de kaybolduktan 3 saat sonra bulunan 3 yaşındaki çocuk, ailesine teslim edildi.
Merkeze bağlı Karasu köyünde evlerinin önünde oyun oynayan Safiye Eliz Gündoğdu'dan (3) haber alamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine AFAD koordinesinde jandarma, itfaiye ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 142 kişilik ekip bölgede arama çalışması başlattı.
Çocuk, 3 arama kurtarma köpeği ve 4 dron da kullanıldığı arama çalışmaları sonucu 3 saat sonra evinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta çay bahçelerinin olduğu alanda bulundu.
Sağlık durumu iyi olan çocuk, ailesine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.