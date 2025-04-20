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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 16:58 Güncelleme: 20.04.2025 - 16:58
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:ÇaykurDidi

        Hakemler: Ümit Öztürk, Ali Can Alp, Mert Bulut

        Çaykur Rizespor: Grbic, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydın, Hojer, Berkay Özcan, Alikulov, Jurecka, Olawoyin, Akintola, Sowe

        ikas Eyüpspor: Berke Özer, Vezo, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Melih Kabasakal, Emre Akbaba, Yalçın Kayan, Tayfur Bingöl, Ampem, Umut Bozok

        RİZE

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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