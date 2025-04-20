Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:ÇaykurDidi
Hakemler: Ümit Öztürk, Ali Can Alp, Mert Bulut
Çaykur Rizespor: Grbic, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydın, Hojer, Berkay Özcan, Alikulov, Jurecka, Olawoyin, Akintola, Sowe
ikas Eyüpspor: Berke Özer, Vezo, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Melih Kabasakal, Emre Akbaba, Yalçın Kayan, Tayfur Bingöl, Ampem, Umut Bozok
RİZE
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