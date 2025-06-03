Rize'de yaklaşık 10 metre yükseklikten yola yuvarlanan motosikletin sürücüsü öldü
Rize'de motosikletin yaklaşık 10 metre yükseklikten yola yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Rize'de motosikletin yaklaşık 10 metre yükseklikten yola yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Derepazarı ilçesinin Çukurlu köyünde seyir halinde olan İsmail T. (57) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, yaklaşık 10 metre yükseklikten alt yola yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan İsmail T. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İsmail T'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.