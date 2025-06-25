Güneysu'daki 100 yataklı hastanenin yapımı sürüyor

Rize'nin Güneysu ilçesinde yapımı devam eden 100 yataklı Tenzile Erdoğan Güneysu Devlet Hastanesi'nin 2026'da hizmete alınması planlanıyor.

Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, Birlik Mahallesi'ndeki hastane inşaat alanında gazetecilere, çalışmaların hızlı şekilde devam ettiğini söyledi.

Yıl sonunda inşaatın tamamlanmasının planlandığını belirten Özer, "Hastanenin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 85 civarında. Önümüzdeki yıl ocak ayı itibarıyla hasta alımına başlayacak." dedi.

Özer, yatay mimaride inşa edilen hastanenin sadece Güneysu'ya değil, Rize'ye ve bölgeye hitap edeceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Hastanede ruh ve sinir hastalıkları merkezi de olacak. Bölgede bu tür tedaviye ihtiyacı olan, ruhsal sağlığı yerinde olmayan veya yardımcı tedavi almak isteyen insanlarımız Rize'de bu hizmeti yatılı olarak alamıyorlar. Çevre illerimize, hatta farklı bölgelere sevk olmak zorunda kalıyorlar. Burada inşallah bu ihtiyacı tamamlayacak."