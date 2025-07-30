Rize'de ışıkta duran tıra çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı
Rize'nin Derepazarı ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.
Rize'nin Derepazarı ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.
İlçeye bağlı Tersane Mahallesi Kavşağında A.K'nin (58) kullandığı 53 AAK 753 plakalı kamyon, kırmızı ışıkta duran M.Ö. (58) idaresindeki 61 FL 540 plakalı tıra çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan A.K, olay yerindeki müdahalenin ardından kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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