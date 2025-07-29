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        Rize'de dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Rize'nin Çayeli ilçesinde otomobilin dereye yuvarlanması sonucu yaralanan kişi, ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 21:29 Güncelleme: 29.07.2025 - 21:29
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        Rize'de dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Rize'nin Çayeli ilçesinde otomobilin dereye yuvarlanması sonucu yaralanan kişi, ekiplerce kurtarıldı.

        Alınan bilgiye göre, İbrahim K. yönetimindeki 53 DF 322 plakalı otomobil, Çataklıhoca Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, JAK, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmaları sonucu bulunduğu yerden sedye ile alınan İbrahim K. sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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