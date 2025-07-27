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        Rizeli vatandaş çay hasadı yapan akrabasına dronla su taşıdı

        Rize'nin Ardeşen ilçesinde bir vatandaş, çay hasadı sırasında sıcaktan bunalan akrabasına dronla soğuk su servisi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 17:06 Güncelleme: 27.07.2025 - 17:06
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        Rizeli vatandaş çay hasadı yapan akrabasına dronla su taşıdı
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        Rize'nin Ardeşen ilçesinde bir vatandaş, çay hasadı sırasında sıcaktan bunalan akrabasına dronla soğuk su servisi yaptı.

        İlçeye bağlı Kurtuluş köyünde çay hasadı yapan İlker Yardımcı, sıcaktan bunalması üzerine akrabası Sezer Biberoğlu'na telefonla ulaşarak soğuk su istedi.

        Akrabasına soğuk su ulaştırmak için alternatif çözüm bulan Biberoğlu, soğuk su şişesini iple dronuna bağladı.

        Bulunduğu yerden dronu kaldıran Biberoğlu, kısa sürede çay bahçesindeki akrabasına soğuk suyu ulaştırdı.

        Biberoğlu'nun sosyal medyadan paylaştığı dron ile su servisi görüntüleri ilgi gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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