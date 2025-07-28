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        Rize Valiliği'nden orman yangınlarına karşı uyarı

        Rize Valiliği, yüksek sıcaklıklar ve nispi nem değerleri nedeniyle orman yangını riskine karşı duyarlı olunması gerektiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 13:37 Güncelleme: 28.07.2025 - 13:37
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        Rize Valiliği'nden orman yangınlarına karşı uyarı
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        Rize Valiliği, yüksek sıcaklıklar ve nispi nem değerleri nedeniyle orman yangını riskine karşı duyarlı olunması gerektiğini bildirdi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 28-29 Temmuz tarihlerinde yüksek sıcaklıkların yanı sıra nispi nem değerlerinde düşüş yaşanabileceği belirtildi.

        Açıklamada, bu nedenle orman yangını riskinin arttığına işaret edilerek, "Tüm vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, ormanlık alanlarda ateş yakmamaları ve yangın riskine karşı duyarlı davranmaları önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

        Vatandaşların herhangi bir duman ya da ateş belirtisi gördüğünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verebilecekleri kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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