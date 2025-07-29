Rize'de huzurevi sakinlerinin el emeği ürünleri sergilendi

Rize Müyesser Kart Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlı bireylerin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler düzenlenen sergiyle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Rize Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü organizasyonu ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün desteğiyle açılan sergide huzurevi sakinlerinden iki kişinin yaptığı resimler ile elişi ürünler yapan kişilerin çalışmaları yer aldı.

Kentte bir alışveriş merkezinde yapılan serginin açılışını gerçekleştiren Rize Valisi İhsan Selim Baydaş burada yaptığı konuşmasında, "Amcalarımızın ve teyzelerimizin el emeği göz nuru eserlerinin sergilendiği bir sanat sergisindeyiz. İki amcamızın resim sergisi var ayrıca teyzelerimizin de el işçiliği ürünleri yer alıyor. Birbirinden değerli hem resimler hem de el işçiliği ürünleri görüyoruz. Bütün hemşerilerimizi bu sergiye davet ediyorum." dedi.

Etkinlikte resimleri sergilenen 80 yaşındaki huzurevi sakin Nejdet Kopuz ise boş zamanlarını resim yaparak değerlendirdiğini söyledi.

Kopuz, AA muhabirine ilkokulda resim yapma hevesi olduğunu malzeme yokluğu ve fırsat bulamadığı için geliştiremediğini dile getirdi.

Kopuz, "Şimdi fırsat buldum ve değerlendiriyorum. İlk sergiyi kurum içinde açtık, şimdi ikinci sergimizi açtık yine devam ediyoruz. Resimlerimi ezbere yapıyorum kalemle çizip doldurmuyorum." diye konuştu.

-"Bugün benim en mutlu günüm yani anlatılmaz yaşanır"

63 yaşındaki Rıfat İnce de geçen sene resim yapmaya başladığını belirterek, "Bu ikinci sergimiz bu heyecan tarif edilemez. Benim için çok değerli. Genellikle Karadeniz resimleri yapmayı seviyorum. Bugün benim en mutlu günüm yani anlatılmaz yaşanır." ifadelerini kullandı.

Kurumda usta öğretici olarak görev yapan Özlem Kasap da "Necdet Amca ve Rıfat Amca'nın kendine has bir tarzı var. Yani resimlerinde daha çok manzara çalışmayı seviyorlar. Şu anda görmüş olduğunuz resimlerde emekleri, tutkuları çok büyük. Resimleri yaparken ki heyecanları çok güzel. Yani biz onlara gösterirken, bir şeyler öğretirken çok Heyecanlanıyoruz." ifadelerini kullandı.