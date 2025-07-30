Rize'de ruhsatsız silah operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Rize'de ruhsatsız silah operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Rize'de ruhsatsız silah operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 23 Haziran-23 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında şüphelilerin ev, araç, iş yerlerine operasyon düzenlendi.
Aramalarda, 11 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 2 tabanca şarjörü ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 19 şüpheliden 17'si emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, 2'si ise adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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