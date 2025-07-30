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        Rize'de ruhsatsız silah operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Rize'de ruhsatsız silah operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 10:34 Güncelleme: 30.07.2025 - 10:34
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        Rize'de ruhsatsız silah operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Rize'de ruhsatsız silah operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 23 Haziran-23 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında şüphelilerin ev, araç, iş yerlerine operasyon düzenlendi.

        Aramalarda, 11 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 2 tabanca şarjörü ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 19 şüpheliden 17'si emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, 2'si ise adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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